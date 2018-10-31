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Ozan Kabak için Manchester United iddiası!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho'nun stoper listesinde Ozan Kabak'ın yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ozan Kabak için Manchester United iddiası!
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31 Ekim 2018 19:32
Ocak ayı transfer dönemi için 110 milyon euro transfer bütçesi ayıran Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği transfer listesi de belli oldu.

İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre Manchester United'ın transfer listesinde Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak da yer aldı.

OCAK AYINDA 2 STOPER TAKVİYESİ

Önceliği stoper bölgesine veren Mourinho'nun Raphael Varane, Harry Maguire, Jerome Boateng, Toby Alderweireld için harekete geçeceği belirtildi. Defansa ikinci bir oyuncu daha almak isteyen Mourinho'nun listesine Nathan Ake, Nikola Milenkovic ve Ozan Kabak'ı da aldığı iddia edildi.

 

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