Ocak ayı transfer dönemi için 110 milyon euro transfer bütçesi ayıran Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği transfer listesi de belli oldu.
İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre Manchester United'ın transfer listesinde Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak da yer aldı.
OCAK AYINDA 2 STOPER TAKVİYESİ
Önceliği stoper bölgesine veren Mourinho'nun Raphael Varane, Harry Maguire, Jerome Boateng, Toby Alderweireld için harekete geçeceği belirtildi. Defansa ikinci bir oyuncu daha almak isteyen Mourinho'nun listesine Nathan Ake, Nikola Milenkovic ve Ozan Kabak'ı da aldığı iddia edildi.
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İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre Manchester United'ın transfer listesinde Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak da yer aldı.
OCAK AYINDA 2 STOPER TAKVİYESİ
Önceliği stoper bölgesine veren Mourinho'nun Raphael Varane, Harry Maguire, Jerome Boateng, Toby Alderweireld için harekete geçeceği belirtildi. Defansa ikinci bir oyuncu daha almak isteyen Mourinho'nun listesine Nathan Ake, Nikola Milenkovic ve Ozan Kabak'ı da aldığı iddia edildi.
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