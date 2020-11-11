Ozan Kabak için AC Milan ve Real Madrid masada

A Milli Takım ve Schalke'nin başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak için AC Milan'ın ardından Real Madrid de resmen devreye girdi.



Sezon başı transfer döneminde Schalke'ye masaya oturan ve Ozan Kabak için kasasından 15 milyon euro çıkartan AC Milan'ın bu teklifi Alman kulübü tarafından kabul edilmemişti...



AC MILAN YILMIYOR



AC Milan YILMADI ve bir kez daha Schalke ile müzakerelere başlamak için karar aldı. AC Milan efsanesi ve kulübün transfer operasyonlarını yürüten Paola Maldini, Ozan Kabak'ın transferi için ısrarlı tutumunu sürdürdü ve AC Milan yönetimi, Schalke ile yeniden görüşmelere başladı.



La Gazzetta'nın bugün manşetine taşıdığı haberde de AC Milan'ın Ozan Kabak için Schalke'ye 25 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği ifade edildi.



TRANSFERDE YENİ AKTÖR: REAL MADRİD



AC Milan, Ozan Kabak için Schalke ile görüşmelerini sürdürürken; transfer sürecine önemli bir aktör daha dahil oldu; Real Madrid.



Sergio Ramos ile sözleşme yenileyecek olan Real Madrid, Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao'nun performansını yeterli bulmuyor ve patron Zidane da Nacho'ya istediği süreyi vermeyerek İspanyol futbolcuya güvenmediğini gösteriyor.



İKİ ADAY VAR; BİRİ OZAN



Önümüzdeki sezon için stoper hamlesine mutlaka bir hamle yapacak olan Real Madrid, bu doğrultuda Leipzig'ten Dayot Upamecano ve Schalke'den Ozan Kabak'ı listesine aldı.



SCHALKE, 40 MİLYON EUROYU BEKLİYOR



Dayot Upamecano ve Ozan Kabak için girişimlere başlayan Real Madrid, stoper transferi için 30 milyon euro sınırında bir bütçe belirledi. AC Milan'ın ardından Real Madrid ile de Ozan Kabak için görüşmelerde bulunacak olan Schalke yönetimi, A Milli futbolcu için 40 milyon euroya ulaşan bir bondervis bedeli talep ediyor.



