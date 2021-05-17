Ozan Kabak için 2 kulüp devrede

Liverpool'un bonservisini almak için isteksiz olduğu Ozan Kabak'ın peşinde Leicester City ile RB Leipzig'in olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ozan Kabak için 2 kulüp devrede
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17 Mayıs 2021 21:31
Sezonun 2. yarısını kiralık olarak Liverpool'da geçiren milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın peşine 2 takım takıldı.

Liverpool'un 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için isteksiz olduğu belirtilen Ozan Kabak'ın peşinde RB Leipzig ve Leicester City'nin olduğu kaydedildi. Sky'ın haberine göre iki kulüp, Schalke 04 ile yaz aylarında masaya oturarak oyuncu kadrolarına katmak için hazır.

RB Leipzig'in, Ibrahima Konate'yi Liverpool'a göndermek için anlaşma sağladığı ve yerine Ozan Kabak'ı getirmek için istekli olduğu vurgulandı.

Schalke 04'ün küme düşmesiyle birlikte alt ligde oynamak istemeyen Ozan Kabak, son dönemde skaatlığı nedeniyle oynayamadığı Liverpool'da 13 maça çıktı.


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