Ozan Kabak, Galatasaray için devreye girdi!

Liverpool'un başka bir takıma kiralamak istediği Yunan sol beki, Saracchi'nin yerine düşünen Galatasaray için eski futbolcusu Ozan Kabak da aracılık yapıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; liverpoolfc.com
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Ozan Kabak, Galatasaray için devreye girdi!
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18 Mart 2021 12:50
Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı.

Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak…

ANLAŞMA İKİ YILLIK

G.Saray, Liverpool'un 13 milyon Euro'ya renklerine bağladığı ancak forma giymekte zorlanan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ile ilgileniyor. Liverpool'un da oyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor.

Ozan Kabak'tan da G.Saray ile ilgili bilgiler alan Tsimikas'ın iki yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için temaslar sürüyor. 1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.

KOSTAS TSIMIKAS KİMDİR?

Liverpool'a sezon başında Olympiakos'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Tsimikas, takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibiyle sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan A Milli Takımı'nda da 6 maçta görev yaptı. 



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