Ozan Kabak: 'Final hayaliyle uyumak istiyorum'

A Milli Takımımızın genç stoperi Ozan Kabak, takım içindeki hava, EURO 2020 hayalleri ve Şampiyonlar Ligi favorisi hakkında açıklamalarda bulundu.



Ozan Kabak'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;



"İNGİLTERE BAŞKA BİR SEVİYE"



"İngiltere gerçekten bambaşka bir seviye. Hem takım hem oyuncu düzeyinde çok kaliteliler. Orada oynamak bana çok şey kattı. Her antrenmanda Mane, Salah olunca insan kendini geliştiriyor. Bu 5 ay benim için çok iyi geçti."



"İTALYA'YI BİLİYORUZ"



İtalya takımı, yıldızlardan oluşan bir takım. Analiz yapacağız ama yapmadan da biliyoruz kimin oynadığını. Hocamız da yavaş ayvaş hazırlayacaktır maça. 13 gün var, hazırlıkları yapıp en iyi şekilde çıkacağız İtalya karşısına.



"HERKES HAYAL KURUYORDUR"



Kendi başına herkes bence hayal kuruyordur. Yemekte turnuva hakkında konuşuyoruz. Yaşımız da çok yakın. İyi bir jenerasyon yakaladık.



"3'LÜ SAVUNMA ZOR DEĞİL"



Zor bir sistem değil 3'lü savunma. Ancak üstüne çalışılması gereken bir sistem. Ben, Merih, Kaan, Çağlar hepimiz oynadık takımlarımızda. Hocamız en iyi taktiği çizecektir. Biz de oyuncular olarak hazır oluruz.



"ŞANS DEĞİL, TAKTİĞİMİZ O"



Liverpool'da şampiyona muhabbetini çok yaptık. Benim orada Wijnaldum ve Thiago yakın arkadaşlarım. Wijnaldum'la Hollanda maçını konuştuk. Bize şanslısınız dedi. Ben de şans değil bizim taktiğimiz o dedim.



"FİNALİ DÜŞÜNEREK UYUMALIYIM"



11 Temmuz öncesi gece finali düşünerek uyumak istiyorum ben. Takımdaki herkes de aynı cevabı verirdi bence.



"MANCHESTER CITY BİR ADIM ÖNDE"



Premeir Lig'de hiçbir maç belli olmuyor. Şampiyonlar Ligi finali de hiç belli olmaz. City çok başka seviyede bence. Tuchel geldikten sonra Chelsea de çıkış yaptı. Ancak bence Manchester City bir adım önde.



"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ HERKES BİLİYOR"



Van Dijk'la konuştuk, şampiyonaya gelmeyeceğini söyledi. Bize başarılar diledi, iyi bir takım olduğumuzu söyledi. Klopp da bütün maçlarımızı izliyor zaten. O da başarılar diledi. Türkiye'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu herkes biliyor.



"TÜRK HALKI BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"



Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Biz de onları gururlandırmak için her şeyi yapacağız.



