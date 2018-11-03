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Ozan Kabak: "Çocukluk hayalimdi"

Galatasaray'da defansta Serdar Aziz'in partneri olan Ozan Kabak derbide şans bulduğu için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Kaynak: Milliyet
Ozan Kabak: 'Çocukluk hayalimdi'
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03 Kasım 2018 05:49
Süper Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'da defansta Serdar Aziz'in partneri olan Ozan Kabak derbide şans bulduğu için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Genç futbolcu, Çocukluğundan beri böyle bir maçta forma giymenin hayalini kurduğunu vurguladı.

Ozan Kabak, "Elimden geleni yaptım. Taraftar da arkamda durdu, itici güç oldular. Taraftar ve takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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