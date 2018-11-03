Ozan Kabak: 'Çocukluk hayalimdi'

Süper Lig'de 11. haftadaile 2-2 berabere kalanilk 11'de sahaya çıktı.Galatasaray'da defansta Serdar Aziz'in partneri olan Ozan Kabak derbide şans bulduğu için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.Genç futbolcu, Çocukluğundan beri böyle bir maçta forma giymenin hayalini kurduğunu vurguladı.Ozan Kabak, "Elimden geleni yaptım. Taraftar da arkamda durdu, itici güç oldular. Taraftar ve takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.