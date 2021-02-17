Ozan Kabak: "Biraz zamana ihtiyacım var"

Liverpoollu Ozan Kabak, Leipzig'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

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Ozan Kabak: 'Biraz zamana ihtiyacım var'
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17 Şubat 2021 01:23
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'un Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Ozan Kabak maç sonu verdiği röportajda kendisinin oynamaya ihtiyacı olduğunu söylerken ikinci yarıda kurdukları baskının neticesini almaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ozan Kabak'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Leipzig'i hata yapmaya zorladık, hücumda baskılı oynadık. Liverpool'a daha yeni geldim, biraz zamana ihtiyacım var. Leipzig karşısında oynamak benim için önemliydi"



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