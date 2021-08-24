Ozan Kabak'a Serie A'dan bir teklif daha

Daha önce Jose Mourinho'un Roma'ya istediği Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a bu kez Torino'nun talip olduğu ve ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ozan Kabak'a Serie A'dan bir teklif daha
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24 Ağustos 2021 02:43
Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'a İtalya'dan Torino'nun teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Serie A ekiplerinden Torino'nun Schalke'ye resmi teklif yaptığı ifade edildi. Torino'nun kiralama teklifinin yanında satın alma opsiyonu önerdiği belirtilirken Alman kulübünün Ozan Kabak'tan bonservis geliri elde etmek istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı bilgisi aktarıldı.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak için daha önce de Jose Mourinho'nun Roma'sının devreye girdiği İtalyan basını tarafından manşetlere taşınmıştı.


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