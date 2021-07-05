Ozan Kabak'a Bundesliga'dan teklif

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool'da forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, bu sezonu Bundesliga'da geçirecek gibi görünüyor.



Schalke'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan kesin olarak ayrılacak olan Ozan'ın peşine Bayer Leverkusen düştü.



21 yaşındaki oyuncu için Schalke ile görüşen Leverkusenli yetkililerin, yüksek bonservis talebi sonrasında satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı kaydedildi.



Schalke ile 2024'e kadar kontratı olan Ozan Kabak, geçen sezon Liverpool'da 13 maça çıktı.







