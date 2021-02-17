Ozan Kabak 90 dakika oynadı, Liverpool avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool, deplasmanda Leipzig'e konuk oldu.



Ferenc Puskas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0'lık skorla kazanarak turu geçmek için avantajlı skoru elde etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Liverpool aradığı golü buldu. 53. dakikada sahneye çıkan Salah'ın golüyle öne geçen Liverpool, 58. dakikada Mane ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool 2-0'lık skorla evine döndü.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, özellikle ikili mücadelelerde ve hafa toplarında gösterdiği başarıyla takdir aldı ve Liverpool formasıyla ilk galibiyetini yaşamış oldu.



Karşılaşmanın rövanşı 10 Mart Çarşamba günü Liverpool'un sahasında oynanacak.



