Ozan Kabak, 6 ay yok!

İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan Ozan Kabak, İtalya'da hastaneye götürüldü ve tetkikler yapıldı.



24 yaşındaki savunmacının, sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.



Kadrodan çıkarılan milli futbolcunun ameliyat olacağı ve en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.



