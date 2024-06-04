Ozan Kabak, 6 ay yok!

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Ozan Kabak, 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Ozan Kabak, 6 ay yok!
İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan Ozan Kabak, İtalya'da hastaneye götürüldü ve tetkikler yapıldı.

24 yaşındaki savunmacının, sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Kadrodan çıkarılan milli futbolcunun ameliyat olacağı ve en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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