Ozan için Milan açıklaması geldi

Milan, A Milli oyuncu Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor. Menajer George Gardi, iddialar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ozan için Milan açıklaması geldi
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23 Aralık 2020 18:24
Menajer George Gardi, Ozan Kabak hakkındaki Milan iddialarına yanıt verdi. Genç stoper için Liverpool iddiaları da sürmeye devam ediyor.

Liverpool'un son olarak Divock Origi'yi Ozan transferinde takasta kullanmayı planladığı öğrenildi.

"ÖN ANLAŞMA YOK"

Menajer George Gardi, Tutto Mercato'ya verdiği röportajda Ozan Kabak transferindeki son durumu paylaştı.

20 yaşındaki stoper için konuşan menajer; "Schalke ligde kalmanın mümkün olmadığını anlarsa Ozan'dan vazgeçer. Aksi taktirde takımda kalacaktır. Ozan'ın Milan'a büyük saygısı var. Ozan hakkında uzun zamandır Milan ve Liverpool iddiaları var ama henüz bir kulüple ön anlaşma yapılmadı." açıklamasında bulundu.

Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, Ocak ayından beri maç kazanamıyor. Ligde kötü gidişi süren kulüp, Bundesliga'nın dibine demir attı.



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