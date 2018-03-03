THY Euroleague'de nefes kesen karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Real Madrid'i, 83 - 86 mağlup etti.Fenerbahçe Asbaşkanlarından Ozan Balaban, deplasmanda Real Madrid karşısında alınan galibiyetin ardından Fb Tv'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Çok önemli bir galibiyet. Eurolague şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynadık. İlk kez tam kadroyla yer aldık. İnşallah bu şekilde maçları kazanıp, Belgrad'a gideceğiz. Real Madrid'i evinde yenmek çok önemli. İkili averaj açısından da ayrıca önemliydi. Euroleague'de 6 maçımız daha var. Zalgiris deplasmanına gidiyoruz. Oyuncularımız bugün çok mücadele ettiler. Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve Pazar günkü Galatasaray maçına da taraftarlarımıza bekliyoruz. Geniş kadromuz var. Üzerine koyan bir takımımız. Sakat oyuncularımız da döndüler. Grubu lider; lider olmasak bile ikinci bitireceğimizi düşünüyorum."