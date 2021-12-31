Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında, hangi dizide oynadı?

Ozan Akbaba, 2022 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında gösterdiği performansla yeniden dikkatleri çekti. İnsanlar internette Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşındadır sorgusunu yapyıor.

31 Aralık 2021 14:52
Ozan Akbaba kimdir? Kaç yaşında, hangi dizide oynadı?
Ozan Akbaba, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programında gösterdiği performansla yeniden insanların dikkatini çekti. 2005 yılından bu yana film, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan, film müzikleri de yapan ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'İlyas' karakterine hayat vererek geniş bir kitlenin beğendiği isimlerden olan Ozan Akbaba, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel kadrosunda yer alıyor. Ünlü oyuncunun kariyeri bu gelişme sonrası Google'da merak edilenler arasında. Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında? Ozan Akbaba nereli, evli mi? sorularının yanıtları haberimizde.
Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında? Hangi dizide oynadı?

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, öte yandan film müzikleri de yapıyor.

2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Akbaba, son olarak 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

Ozan Akbaba hangi dizilerde oynadı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015 - 2021 (İlyas Çakırbeyli)

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

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