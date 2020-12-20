Oyundan çıkarken bozulan Mane için Klopp'tan açıklama

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, oyundan alınırken ufak çaplı tepkisini gösteren Sadio Mane ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Oyundan çıkarken bozulan Mane için Klopp'tan açıklama
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20 Aralık 2020 09:06
Jürgen Klopp, Liverpool'un Crystal Palace'ı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sadio Mane'nin 4-0'iken oyundan çıkmasına tepki gösterdiği anla ilgili konuştu.

Klopp futbolcuların da insan olduğun ve duygularıyla hareket edebileceğini söyleyerek Senegalli yıldızın kızgın olmadığını ve maçın ardından problemin ortada kalmadığını söyledi. Klopp açıklamasında, "4-0'dan sonra Mane oyundan çıktığı için kızgın değildi. Sadece çıktığı dakikaya baktıktan sonra ve serbest vuruşa kalmadığı için mutlu değildi. Her şeyi iyi yapamazsınız, futbolcuların hepsi insan. Maçtan sonra gayet iyiydi, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Sadio Mane ilk 11'de başladığı karşılaşmada 1 gol 1 asist ürettikten sonra 57. dakikada yerini Salah'a bırakmıştı. Oyuna giren Salah ise 2 gol 1 asist üreterek takımına katkı sağlamıştı.



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