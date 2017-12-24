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Oyundan çıkan Negredo'dan sürpriz hareket

Beşiktaş'ın Sivasspor'la oynadığı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldığı maçın ilk yarısında golü attıktan sonra oyundan çıkan Negredo'nun durumu belli oldu.

Kaynak: Fanatik
Oyundan çıkan Negredo'dan sürpriz hareket
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24 Aralık 2017 12:15
Süper Ligin ilk yarısındaki son maçta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve 3 puanı bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında penaltından 1 gol bulan ve hücum hattında oldukça etkili olan İspanyol golcü Alvaro Negredo, ikinci yarının başlamadan oyundan çıktı ve yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Negredo'nun oyundan çıkmasının sebebi sakatlık olduğu düşünülse de gerçek ortaya çıktı.

İspanyol golcünün bir sakatlığının bulunmadığı öğrenilirken oyuncu değişikliğinin Şenol Güneş'in tercihi olduğu öğrenildi.

İspanyol futbolcunun da bu tercihin ardından maçın ikinci yarısını izlemek için yedek kulübesine gelmediği ortaya çıktı.

NEGREDO NEDEN ÇIKTI, CENK NEDEN GİRDİ?

Cenk Tosun'u oyuna alması hakkında açıklama yapan Şenol Güneş, "Cenk'i oyuna aldık çünkü sabit durma yerine daha hareketli olmak istedik. Oyuncuların niyetin şüphem yok ama daha konsantre olmalıyız. Kaçan goller, ortalara gidememek bu tartışılabilinir ama rakip o kadar etkisiz anda gol atarsa, oyun başka yereye gider." ifadelerini kullandı.

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