Oyundan alınan Güven Yalçın, zor sakinleşti

Beşiktaş'ta Galatasaray maçında oyundan alınan Güven Yalçın, koridorda korkulukları tekmelediği ortaya çıktı.



Kerem Aktürkoğlu'nun 22. ve 32. dakikada attığı iki golle Galatasaray'ın durumu 2-0 yapması Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'yi erken hamle yapmaya itti. Kenarda çok sinirli olduğu gözlenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 11'de başlayan Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı 38. dakikada kenara alırken, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i oyuna sürdü.



Kenan kulübeye giderken, direkt soyunma odasının yolunu tutan Güven'in koridordaki korkulukları tekmelediği ve zor sakinleştiği öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO