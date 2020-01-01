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Oyuncuları ikna edenlerin, CP3 ve Iguodala olduğu ortaya çıktı!

The Athletic'den David Aldridge, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ve Miami Heat forveti Andre Iguodala'nın, NBA oyuncularını sezonu devam ettirmeye ve tamamlamaya ikna eden kişiler olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den David Aldridge, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ve Miami Heat forveti Andre Iguodala'nın, NBA oyuncularını sezonu devam ettirmeye ve tamamlamaya ikna eden kişiler olduğunu belirtti.

NBPA başkanı Paul'un, sezonun durdurulması halinde ortaya çıkacak mali sonuçlara dikkat çektiği bildirildi.

Aynı zamanda NBPA başkan yardımcısı Iguodala'nın da oyunculara büyük resmi görmeleri ve bu konuda konuşmak için platformlarını kaybetmekten kaçınmaları gerektiğini söylediği açıklandı.

Aldridge, raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Kaynaklar, oyuncular sendikası başkanı Chris Paul ve başkan yardımcısı Andre Iguodala'nın gece boyunca ve bugün yapılan toplantıya liderlik ederek, oyuncuların daha büyük resmi görmelerini sağladığını, sadece sezonu tamamlamamanın finansal sonuçlarını belirmekle kalmayıp, aynı zamanda istedikleri değişiklikleri yapmaya devam etmek için bubble'daki platformun gücünü kaybedebileceklerini de belirttiler."

NBA oyuncuları, Jacob Blake'in vurulmasını protesto etmek için Çarşamba ve Perşembe günkü maçları boykot etmeye karar vermişlerdi. Blake, hafta sonu Wisconsin'de polis tarafından arkadan yedi kez vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Blake'in, belden aşağısı felç olmuştu.

Lig, playoffların Cumartesi günü devam edeceğini umuyor.


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