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Oyuncular marş sırasında diz çöktüler, Silver "ceza yok" dedi

New Orleans Pelicans ve Utah Jazz oyuncuları, dün geceki karşılaşma öncesi, ulusal marş sırasında kenarda diz çöktüler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans ve Utah Jazz oyuncuları, dün geceki karşılaşma öncesi, ulusal marş sırasında kenarda diz çöktüler.

Her iki takımın oyuncularının tişörtlerinde Black Lives Matter ifadesi yer alırken, antrenörler ve maç hakemleri de diz çökmeye katıldılar.

NBA başkanı Adam Silver, takımların marş sırasında protesto kararını desteklediğini belirten bir açıklama yaptı.

Silver ayrıca, NBA genel menajerleri ile yaptığı bir konferans görüşmesinde, ulusal marş sırasında barışçıl bir şekilde protesto edenlerin cezalandırılmayacağını doğruladı. Görüşmenin bir saat sürdüğü ve konuyla ilgili duyarlı konuların tartışıldığı kaydedildi.

Silver, desteğini şu açıklamayla belirtti:

"Ekiplerimizin sosyal adalet için barışçıl protesto eylemlerine saygı duyuyorum ve bu, eşsiz koşullar altında ulusal marşımızın çalınması sırasında ayakta durmayı gerektiren uzun soluklu kuralımızı zorlamayacaktır."

TAKIMLAR, BİLDİRİ YAYINLADILAR

Jazz, maç öncesi yapılan bu hareketten sonra, oyuncuların İlk Değişiklik haklarını kullanma yeteneklerini destekleyen bir açıklama yaptı:

"Biz, değer temelli bir kuruluşuz ve adalet, eşitlik, adalet ve ekonomik güçlenmenin temel ilkelerine inanıyoruz. Organizasyonumuz toplumlarımızda birleştirici bir güç olmaya çalışıyor ve umarım tarihimizde bu kez sevdiğimiz bir ülkede olumlu bir değişimin katalizörü olabilir."

Pelicans ise şöyle bir bildiri yayınladı:

"New Orleans Pelicans, sosyal adalet ve ırksal eşitliğe göre anlamlı bir değişikliği teşvik etmek için, tartışmayı, dinlemeyi ve öğrenmeyi ve topluluğumuz ve ülkemiz için olumlu değişiklikler yapmak adına harekete geçmeyi taahhüt eden bir Sosyal Adalet Liderlik İttifakı oluşturmak için, oyuncularımız, personelimiz ve koçlarımızla ortaklık kurdu."


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