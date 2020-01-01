Oyuncular "ispiyoncu hattını" değil, doğrudan Silver'ı arıyorlar!

Disney World kampüsündeki NBA oyuncularının, bubble içindeki endişelerini anonim ihbar hattı yerine doğrudan üst düzey yöneticilere ilettikleri için komuta zincirini göz ardı ettikleri bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, sözde hiyerarşi sisteminin bir şekilde göz ardı edilmesinin sebebi, ilgili tarafların aracı olmadan itirazlarının hızlı bir şekilde ele alınacağını düşünmeleri.



Oyuncular, sözde "muhbir yardım hattını" kullanmak yerine doğrudan başkan Adam Silver'a ulaşıyor:



"Oyuncular ve personelin bubble içindeki ihlalleri bildirmesi amaçlanan anonim telefon hattı hakkında çok şey söylendi. Ama öğrendiğim şey, oyuncuların bu süreci atladığı. Birden fazla oyuncu, bubble'da gördükleri şeylerle ilgili şikayetlerini iletmek için bizzat başkan Adam Silver'ı arıyor."



Lig, herkesin sağlığını garanti altına almak için Orlando tesislerinde sağlık protokollerini sıkı bir şekilde uyguluyor. En ufak aksilikler çıkması halinde bile, takımlari rencide olan oyuncularının uzun karantina dönemlerine girmeleriyle, dezavantajlı duruma düşebiliyorlar. Örneğin, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, kampüste dolaşırken birkaç kez maskesini takmazken görüldüğü için defalarca cezalandırılmıştı.



NBA'in bubble planının, kampüsün tamamının üst üste üçüncü hafta hiç pozitif KOVID-19 test sonucu vermemesiyle, şimdiye dek başarılı olduğu söylenebilir.



