Oyuncular dikkat: Hackerlar, oyun temalı siteler üzerinden saldırıyor

Video oyunları pandemi öncesinde de insanların kafa dağıtmak için başvurduğu bir aktiviteydi fakat pandeminin gelmesiyle eve kapanan bireyler, video oyunlarına daha çok yönelmeye başladı. Bu da iyi niyetli olmayan pek çok kişinin dikkatini çekince video oyunlarından kaynaklanan siber suçların sayısı bir hayli yükseldi.



Bu kötü amaçlı kişilerin kullandığı virüsler genelde; oyunların ücretsiz versiyonları, güncellemeleri, ek paketleri ve bazen de hile programları olarak karşımıza çıkıyor. Kaspersky'ın benzer şekilde Minecraft oyuncularını uyardığını geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse Kaspersky, tüm oyunculara sesleniyor.



Şifre yöneticileri, iki adımlı doğrulama ve antivirüs yazılımları koruma sağlıyor





Kaspersky'ın geçtiğimiz yıl paylaştığı araştırmada kötü amaçla en çok kullanılan oyun Minecraft olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi de oldukça önemli ölçüde pay sahibi olan oyunu, Counter Strike: Global Offensive geride bırakmış gibi görünüyor.



Bilgisayara bulaşan virüsler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi oyunların ücretsiz versiyonları veya ücretsiz içerikleri olarak kendilerini gösteriyorlar. Oyuncular bunları yanlışlıkla bile olsa indirdiklerinde virüsler bilgisayara bulaşıyor ve dosyanın indirildiği bilgisayar, öbür taraftaki kötü amaçlı kişinin insafına kalıyor.



Kaspersky'ın dünya genelindeki araştırmalarında görev yapan Maria Namestnikova, şu anda yaklaşık olarak 3 milyar oyuncu olduğunu söylüyor. Buna ek olarak oyunların kafa dağıtmak için iyi bir yol olduğunu belirten Maria, bu kadar kalabalık oldukları için oyuncuların siber saldırganların dikkatlerini çektiklerini belirtiyor.



Kaspersky, güven içinde oyun oynamanız için güvenilir bir şifre yöneticisi, iki adımlı doğrulama ve güvenilir bir antivirüs programı kullanmanızı öneriyor. Bunların yanında oyunları sadece resmi mağazalardan satın almanız ve yazılı sohbetlerde linklere tıklamamanız gerektiğini söylüyor.



Kaynak: WebTekno



