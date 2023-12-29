Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım'dan Süper Kupa yorumu

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Bu karşılaşma için Riyad'a gelen oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım da, Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta ligde oynanan derbinin golsüz tamamlandığına vurgu yapan Yıldırım, "Ligde oynanan derbinin taktiği de biraz öyleydi sanki. İki takım için de önemli puanlar bunlar. Kimse puan kaybetmek istemiyor" diye konuştu.

Bugün oynanacak Süper Kupa'nın dostluk içinde tamamlanmasını temenni eden Murat Yıldırım, şunları söyledi;