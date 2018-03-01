Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve "Bizimkiler" dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı

01 Mart 2018 12:41
Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, özellikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınan Ercan Yazgan, hafta içi felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine hastanede devam edilen Yazgan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.



Ödülleri:
1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Film ve Dizileri:
2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - İffet (Dizi)
2010 - Kardelen (Sinema Filmi)
2009 -2010 - Hanımın Çiftliği
2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)
2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)
2008 - Adanalı (TV Dizisi)
2006 - Yalancı Yarim
2006 - Ahh İstanbul
2004 - Tatil Aşkları
2004 - Altın Kafes
2003 - 2006 - Hayat Bilgisi
2002 - Aşk Meydan Savaşı



2000 - Balalayka (Sinema Filmi)
1999 - Duruşma (Sinema Filmi)
1996 - Sevda Kondu
1994 - Kaygısızlar
1994 1993 - Yazlıkçılar
1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)
1989 - 2002 - Bizimkiler



1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)
1986 - Şaka Maka (Video)
1986 - Perihan Abla
1983 - Üç İstanbul
1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)
1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)
1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)
1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)
1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)
1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)
1975 - İzin (Sinema Filmi)
1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)
1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)

Kaynak: Sabah

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