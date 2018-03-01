Oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, özellikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınan Ercan Yazgan, hafta içi felç geçirerek Sultanbeyli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavisine hastanede devam edilen Yazgan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.ERCAN YAZGAN KİMDİR?Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.Ödülleri:1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ileFilm ve Dizileri:2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)2011 - 2012 - İffet (Dizi)2010 - Kardelen (Sinema Filmi)2009 -2010 - Hanımın Çiftliği2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)2008 - Adanalı (TV Dizisi)2006 - Yalancı Yarim2006 - Ahh İstanbul2004 - Tatil Aşkları2004 - Altın Kafes2003 - 2006 - Hayat Bilgisi2002 - Aşk Meydan Savaşı2000 - Balalayka (Sinema Filmi)1999 - Duruşma (Sinema Filmi)1996 - Sevda Kondu1994 - Kaygısızlar1994 1993 - Yazlıkçılar1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)1989 - 2002 - Bizimkiler1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)1986 - Şaka Maka (Video)1986 - Perihan Abla1983 - Üç İstanbul1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)1975 - İzin (Sinema Filmi)1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)