Oyun salonları ne zaman açılacak? (10 Haziran Çarşamba)

Oyun salonları ne zaman açılacak bilgisini edinmek isteyenler burada. Açıklamanın yapılmasıyla soru işaretleri ortadan kalktı ve oyun salonları ne zaman açılacak cevabı henüz belli değil oldu. Kahveler ne zaman açılıyor bilgisi uzun süredir müdavimleri tarafından ilgiyle bekleniyor. Yapılan duyurulara göre kahveler ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı 1 Haziran olarak belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri "iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

10 Haziran 2020 11:27
Oyun salonları ne zaman açılacak? (10 Haziran Çarşamba)
Oyun salonları ne zaman açılacak bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Bu konuyla ilgili merak edilenler oyun salonları ne zaman açılıyor bilgisini edinmek için uğraşıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapatılan kahveler 1 Haziran'da yeniden açılıyor. Merakla beklenen sorunun cevabının gelmesiyle kahveler ne zaman açılacak sorusu cevaplanmış oldu. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, kahvehane, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Oyun salonları ne zaman açılıyor, oyun salonları açılacak mı, oyun salonları neden kapatıldı? gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 

OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK

Yapılan açıklamada oyun salonlar bir süre daha kapalı kalacak. Yapılan açıklama: "İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" bilgisi yer alıyor.
OYUN SALONLARI DA KAPATILMIŞTI

Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.

Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

KAHVELERDE MASALAR ARASI 1.5 METRE

Açılma kararının ardından kahvehanelerde masalar arası mesafenin 1.5 metre aralıklarla düzenleneceği öğrenildi. Kahvehaneye gelen vatandaşların maske takmak zorunda olacağı da belirtildi. Kahvehanelerde dikkat edilmesi gereken bir konu ise her oyundan sonra okey taşları ve tavla pullarının dezenfekte edileceği oldu.




1 HAZİRAN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada lokallerinde açılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda lokal vasfındaki kahvehanelerinde açılacağı bilinirken diğer kahve ve kahvehanelerin açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kahvehane sahiplerinin 1 Haziran için açılış hazırlıkları yaptığı bilinmekte.

Kaynak Yeniçağ: Kahvelerde hazırlıklar başladı. Kahveler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılacak?

CAM BARDAK MI, KARTON BARDAK MI?

Öte yandan kahvehanelerin açılmasını bekleyen vatandaşların merak ettiği en önemli sor ise cam bardak mı, karton bardak mı kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam bardak ya da karton bardak kullanımına ilişkin bir detaya yer vermezken, kahvehane işletmecileri de konunun aydınlatılmasını bekliyor.

Konuya ilişkin gerekli açıklamanın ise Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı ortak genelge ile yapılması bekleniyor. 1 Haziran'dan itibaren açılacak işletmelerin Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde hizmete gireceği de gelen bilgiler arasında.

Kahvehane işletmecileri ise karton bardak kararı gelirse bu kurula uymaya hazır olduklarını, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtiyor.



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