Oyun bilgisayarı sektörü salgın döneminde yükselişini sürdürdü

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşteri ve çalışan memnuniyetinin Monster Notebook'un temel vaatlerinden biri olduğunu söyledi.



Yılmaz, "Şirketimiz, kullanıcılarına ilkleri ve yenilikleri her zaman ilk sunan marka oldu. Mağazalarımıza ziyaretçi kabul etmediğimiz dönemde sektörde benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atarak dijital mağaza konseptini hayata geçirdik." dedi.



Salgın sürecinde hizmetlerinin ve satışlarının online kanallardan kesintisiz devam ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kullanıcılarımız, video konferans aracılığıyla mağazalarımızdaki uzman ekiplerimiz ile buluştu, satın almak istedikleri, merak ettikleri ürünlerimiz hakkında sorular sordu. Oyun sektörü, ilginin her geçen gün arttığı yükselen bir sektör. Salgın döneminde ev dışı eğlence aktivitelerinin kısıtlanması ile genç-yaşlı demeden her yaştan insan bu dönemde oyuna daha çok yöneldi.



Biz de her zaman oyun tutkunlarının yanında olan bir marka olarak, evde kalan oyunseverler için bazı etkinlikler hayata geçirdik. NVIDA ile iş birliğine gittik, GeForce RTX ortaklığı ile 'Monsters Reloaded Powered By GeForce' online oyun turnuvasını hayata geçirdik."



"1 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor" İlhan Yılmaz, en yeni teknolojileri teknoloji tutkunlarına sunan bir marka olarak, 10. nesil işlemcili ürünleri tüm dünya ile aynı anda bu dönemde kullanıcıların beğenisine sunduklarını bildirdi.



Kısmi karantina uygulamamalarının oyun oynama alışkanlıkları üzerindeki en önemli etkisinin; oyuna ayrılan sürenin artması ve buna bağlı olarak oyun kültürünün daha da yaygınlaşması olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son yılların en önemli trendlerinden biri olan dijital oyun kültüründe dikkati çekici bir yükseliş söz konusu. Dünyada 1 milyarın üzerinde insan oyun oynuyor. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon oyuncu var. Bunların 4 milyonu bütün platformlarda oyun oynayan gençlerden oluşuyor. Dünya genelinde çoğunluğu Z kuşağından olan yaklaşık 500 milyon kişi espor izliyor. Önümüzdeki yıllarda dünya genelinde en çok izlenen 10 spor dalından biri olacağı öngörülen esporun olimpiyatlara dahil edilmesi tartışılıyor.



Evde kalınan bu dönemde her zamankinden daha fazla oyun oynandığını, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada oyuna ve espora duyulan ilginin arttığını düşünürsek zaten yükselişte olan oyun ve espor dünyasının önümüzdeki dönemde çok daha büyük kitlelere ulaşacağını söyleyebiliriz."



"Satılan bilgisayarların yüzde 15'ini oyun bilgisayarları oluşturuyor" Monster Notebook Kurucusu ve CEO'su Yılmaz, salgın döneminde turizm, hava yolu taşımacılığı gibi sektörlerin olumsuz etkilendiğini ancak e-ticaret, gıda marketleri, sağlık gibi sektörlerin ise büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Oyun ve oyun bilgisayarı sektörünün yükselişi de devam etti. Oyun dünyasına gösterilen ilgideki bu artış, bilgisayar ve donanım tüketimlerine de yansıdı. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Oyun bilgisayarları pazarda toplam satılan bilgisayarların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ve yurt dışındaki tüm mağaza ve teknik servislerinin 8 Haziran'da kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açtığını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını her zaman olduğu gibi hassasiyetle korumaya devam ediyoruz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kuralları, tüm mağaza ve teknik servislerimizde sıkı bir şekilde uygulanıyor. 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul eden mağaza ve teknik servislerin girişlerinde görevliler maskesiz kimseyi içeri almıyor ve ateşi ölçülen ziyaretçiler binaya sırayla girebiliyor.



Mağaza ve teknik servislere aynı anda alınacak ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak belirleniyor. Tüm bu önlemlere ek olarak, teşhir ürünleri de her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Müşteri memnuniyetini ve sağlığını çok önemsiyoruz. Monster Notebook olarak sektörde müşteri memnuniyeti skoru en yüksek markayız ve bunu daha da artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz."