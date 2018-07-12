Öykü Karayel kimdir, kaç yaşındadır? Can Bonomo ile Öykü Karayel evlendi mi?

Öykü Karayel kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

12 Temmuz 2018 03:19
Öykü Karayel kimdir, kaç yaşındadır? Can Bonomo ile Öykü Karayel evlendi mi?
Öykü Karayel hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok dizide rol alan ve oyuncu Can Bonomo ile evlenerek tekrar gündeme gelen Öykü Karayel bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Öykü Karayel ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
CAN BONOMO EVLENDİ Mİ?
Can Bonomo uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel'le evlendi

Can Bonomo ile Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.

Öykü Karayel geleneği bozmadı! Arkadaşlarının ismi ayakkabısının altına yazmayı ihmal etmedi.



ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek'te, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri'nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa 'Kuzey Güney' dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen 'Katil Joe' oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında 'Kara Para Aşk', ardından da 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.', Zeki Demirkubuz imzalı 'Bulantı', sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan 'Toz Pelin Esmer'in son filmi 'İşe Yarar Bir Şey' ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV'nin yeni dizisi 'Kalp Atışı'nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.

Öykü Karayel Göz Rengi: Mavi

Öykü Karayel Doğal Saç Rengi: Açık Kahverengi

Öykü Karayel Kilosu: 51

Öykü Karayel Boyu: 1.63 m

CAN BONOMO KAÇ YAŞINDADIR?

Can Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir'de dünyaya geldi. Ressam olan annesini genç yaşta kaybetti. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. 17 yaşında İzmir'den İstanbul'a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.

Can Bonomo, Bilgi Üniversitesi'nde Sinema-Televizyon Bölümü'nde okudu. Üniversite yıllarında Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101'de radyoculuk yapan Can Bonomo, daha sonra, televizyona geçerek Number One TV ve MTV'de televizyon programları hazırladı. Televizyonculuk kariyeri süresince çeşitli reklamlarda rol aldı.

Lise ve üniversite yıllarında amatör müzik gruplarıyla İzmir ve İstanbul'da birçok konserler verdi. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın sonucunda Ocak 2011'de Can Saban'ın yapımcılığı ile ilk albümü "Meczup"u yayınladı. "Meczup"un biri hariç tüm parçalarının söz ve bestesi Can Bonomo imzasını taşıyor. Albüm kapağındaki albümün artwork'leri bizzat Can Bonomo'ya ait.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
38. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp'le paylaştı.)
2. OMÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı
10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

Meczup (2011)
Aşktan ve Gariplikten (2012)
Bulunmam Gerek (2014)
Kainat Sustu (2017)

Tekli

"Love Me Back'" (2012)
"Ali Baba" (2012)

Şiir Kitapları

Delirmek Belirmektir (2013)
Şu Sevdalar Tevatürü (2016)

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2011 +18 Can 1,2,3,4 ve 5. Bölümler
2014 Yalan Dünya Kendisi 68., 69. ve 70. bölümler
2015 Güldür Güldür Kendisi 55. Bölüm
2016 Aile İşi Berk 13 bölüm

Müzikal yolculuğu boyunca The Shins, Wax Poetic, The Kinks, The Libertines ve The Beatles'dan etkilenen ve esinlenen Can Bonomo, Alaturka nağmelerden indie (kendi deneysel müzik ) melodilere gezinen müziğini 'İstanbul Müziği'olarak tanımlıyor.

Can Bonomo çalışmadığı zamanlarda arkadaşlarıyla stüdyoda doğaçlama müzik yaparak zaman geçirdiğini söylüyor. Bonomo gerçek soyadı. Latince iyi adam demek. Sanatın hemen her dalına ilgi duyan Can Bonomo, müziğin yanı sıra illüstrasyon yapmaya ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor.

Diğer Haberler

Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif Transferler

Beşiktaş'a Fabri için İngiltere'den teklif
Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması Türkiye Transferler

Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması
Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı! Trabzonspor

Trabzonspor'dan Nordin Amrabat atağı!
Josue'nin yeni takımı Portekiz'de Dünya Transferler

Josue'nin yeni takımı Portekiz'de
Mehmet Sepil'den Türk oyuncu vurgusu ve yeni stad sözleri Spor Toto Süper Lig

Mehmet Sepil'den Türk oyuncu vurgusu ve yeni stad sözleri
Antalyaspor'dan ''Feda'' açıklaması! Antalyaspor

Antalyaspor'dan ''Feda'' açıklaması!
Barcelona 2. transferi açıkladı: Lenglet Dünya Transferler

Barcelona 2. transferi açıkladı: Lenglet
Marcelo'dan Cristano Ronaldo'ya duygusal veda! Transferler

Marcelo'dan Cristano Ronaldo'ya duygusal veda!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Slimani'ye teklif! Transferler

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Slimani'ye teklif!
Daha fazla göster
1

Cocu'nun Ali Koç'tan istediği transfer!
2

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi 8 ay yok!
3

Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı
4

Babel olmadı, Giuliano'ya teklif geldi!
5

Fatih Terim, istediği transfer sayısını açıkladı!
6

Liverpool, Vida için teklifi arttırdı
7

Fenerbahçe'den Max Meyer harekatı!
8

Vida açıklaması: "3 ülkeden 6 teklif var"
9

Obradovic, Fenerbahçe'ye transfer için devrede
10

Fatih Terim: "Yerry Mina ile ilgileniyoruz!"
yukarı ok