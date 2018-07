Öykü Karayel kimdir, kaç yaşındadır? Can Bonomo ile Öykü Karayel evlendi mi?

Can Bonomo uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Öykü Karayel'le evlendiCan Bonomo ile Öykü Karayel, geçtiğimiz kış aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı.Öykü Karayel geleneği bozmadı! Arkadaşlarının ismi ayakkabısının altına yazmayı ihmal etmedi.1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek'te, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Güzel Şeyler Bizim Tarafta' oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri'nden ödülle döndü. Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa 'Kuzey Güney' dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen 'Katil Joe' oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında 'Kara Para Aşk', ardından da 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.', Zeki Demirkubuz imzalı 'Bulantı', sonrasında Savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan 'Toz Pelin Esmer'in son filmi 'İşe Yarar Bir Şey' ile beyazperdede adından söz ettiren Karayel, Show TV'nin yeni dizisi 'Kalp Atışı'nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandıracak.Öykü Karayel Göz Rengi: MaviÖykü Karayel Doğal Saç Rengi: Açık KahverengiÖykü Karayel Kilosu: 51Öykü Karayel Boyu: 1.63 mCan Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir'de dünyaya geldi. Ressam olan annesini genç yaşta kaybetti. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya'dan İzmir ve Selanik'e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu. 17 yaşında İzmir'den İstanbul'a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.Can Bonomo, Bilgi Üniversitesi'nde Sinema-Televizyon Bölümü'nde okudu. Üniversite yıllarında Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101'de radyoculuk yapan Can Bonomo, daha sonra, televizyona geçerek Number One TV ve MTV'de televizyon programları hazırladı. Televizyonculuk kariyeri süresince çeşitli reklamlarda rol aldı.Lise ve üniversite yıllarında amatör müzik gruplarıyla İzmir ve İstanbul'da birçok konserler verdi. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın sonucunda Ocak 2011'de Can Saban'ın yapımcılığı ile ilk albümü "Meczup"u yayınladı. "Meczup"un biri hariç tüm parçalarının söz ve bestesi Can Bonomo imzasını taşıyor. Albüm kapağındaki albümün artwork'leri bizzat Can Bonomo'ya ait.KAZANDIĞI ÖDÜLLER8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı38. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist (Nazlı, Berkay ve Nil Özalp'le paylaştı.)2. OMÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan SanatçıAvrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri – Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Alternatif Müzik SanatçısıDİSKOGRAFİSİAlbümleriMeczup (2011)Aşktan ve Gariplikten (2012)Bulunmam Gerek (2014)Kainat Sustu (2017)Tekli"Love Me Back'" (2012)"Ali Baba" (2012)Şiir KitaplarıDelirmek Belirmektir (2013)Şu Sevdalar Tevatürü (2016)FİLMOGRAFİSİTelevizyon2011 +18 Can 1,2,3,4 ve 5. Bölümler2014 Yalan Dünya Kendisi 68., 69. ve 70. bölümler2015 Güldür Güldür Kendisi 55. Bölüm2016 Aile İşi Berk 13 bölümMüzikal yolculuğu boyunca The Shins, Wax Poetic, The Kinks, The Libertines ve The Beatles'dan etkilenen ve esinlenen Can Bonomo, Alaturka nağmelerden indie (kendi deneysel müzik ) melodilere gezinen müziğini 'İstanbul Müziği'olarak tanımlıyor.Can Bonomo çalışmadığı zamanlarda arkadaşlarıyla stüdyoda doğaçlama müzik yaparak zaman geçirdiğini söylüyor. Bonomo gerçek soyadı. Latince iyi adam demek. Sanatın hemen her dalına ilgi duyan Can Bonomo, müziğin yanı sıra illüstrasyon yapmaya ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor.