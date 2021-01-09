Öykü Çelik sevgilisi kim, evli mi? Öykü Çelik nerede doğmuştur, kaç yaşındadır?

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Çelik, Survivor ünlüler takımında yarışacak. Öte yandan Çelik'in Survivor'da yer alacağının açıklanmasıyla birlikte Survivor izleyicileri hayatıyla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü sevgilisi kim? Survivor Öykü evli mi? Survivor Öykü merak edilenler haberimizde.Survivor Öykü Çelik 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı. Öykü Çelik Survivor yarışmasına katılırken sevgilisi olup olmadığını kendisi açıklamadı.Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)2019 – Kapan (Aslı)2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)2013 – Bensiz (Sinema Filmi)2012 – Saba (Sinema Filmi)2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)