Oxlade-Chamberlain'in rotası İngiltere

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alexander Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oxlade-Chamberlain'in rotası İngiltere
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13 Ağustos 2024 11:51
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alexander Oxlade-Chamberlain ülkesine dönüyor.

Tecrübeli futbolcuyla bugüne dek birçok takım ilgilenirken, en ciddi iki kulübün Brentford ve Bournemouth olduğu kaydedildi.

İKİ KULÜPLE MASAYA OTURDU

İngiliz futbolcu iki kulüple masaya oturdu ve sözleşme görüşmelerine başladı.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Chamberlain'in kısa süre içinde anlaşma sağlayarak Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor. 30 yaşındaki orta saha geçen sezon bedelsiz alınmıştı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. 

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