Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alexander Oxlade-Chamberlain ülkesine dönüyor.
Tecrübeli futbolcuyla bugüne dek birçok takım ilgilenirken, en ciddi iki kulübün Brentford ve Bournemouth olduğu kaydedildi.
İKİ KULÜPLE MASAYA OTURDU
İngiliz futbolcu iki kulüple masaya oturdu ve sözleşme görüşmelerine başladı.
AYRILMASI BEKLENİYOR
Chamberlain'in kısa süre içinde anlaşma sağlayarak Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor. 30 yaşındaki orta saha geçen sezon bedelsiz alınmıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcuyla bugüne dek birçok takım ilgilenirken, en ciddi iki kulübün Brentford ve Bournemouth olduğu kaydedildi.
İKİ KULÜPLE MASAYA OTURDU
İngiliz futbolcu iki kulüple masaya oturdu ve sözleşme görüşmelerine başladı.
AYRILMASI BEKLENİYOR
Chamberlain'in kısa süre içinde anlaşma sağlayarak Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor. 30 yaşındaki orta saha geçen sezon bedelsiz alınmıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.