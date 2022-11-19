Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

Dünya'nın en prestijli okullarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmada Dünya Kupası'nı Brezilya'nın kazanacağı ön görüldü.

Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı
2022 Katar Dünya Kupası'na artık sayılı saatler kalmışken İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi, kupayı kimin kazanacağına dair ihtimalleri sıralayan bir çalışma gerçekleştirdi.

Üniversitenin matematik bölümünde çalışmalarını sürdüren Joshua Bill, grup aşamalarında 1 milyon, eleme turlarında ise 100 bin kez yapılan denemelerin sonunda turnuvayı Brezilya'nın kazanmasının beklendiğini belirtti.

Joshua Bill'in çalışmasında Brezilya'nın finalde Belçika'yı yeneceği öngörülürken, sambacıların yarı finalde Arjantin'i geçeceği belirtildi. Diğer finalist Belçika'nın ise çeyrek finalde Portekiz'i, yarı finalde ise Fransa'yı eleyeceği tahmin edildi.

İşte Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre Dünya Kupası'nda ortaya çıkması tahmin edilen görünüm; 



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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