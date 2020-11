Oxford Üniversitesi açıkladı: "Oyun oynayanlar daha mutlu"

Oxford Üniversitesi İnternet Araştırmaları Enstitüsü, video oyunlarıyla ilgili yaptığı uzun çalışmanın sonuçlarını açıkladı.



Nintendo'nun Animal Crossing: New Horizons ve EA'nın Plants vs. Zombies oyunlarını 18 yaşını geçmiş 3.274 insan üzerinde test eden enstitü, oyun oynayanların daha mutlu olduğunu saptadı.



Enstitü müdür olan Profesör Andre Przybylski, "Her gün, günde 4 saat boyunca Animal Crossing oynayan biri, oyun oynamayan birine göre çok daha mutlu biri oluyor. Bunu sadece Animal Crossing ile sınırlayamayız. Genel olarak oyun oynamak daha mutlu hissetmemizi sağlıyor. Eski araştırmalara göre oyun oynayanlar, mutsuz insanlardı. Ancak, verilen yılların sonra değişmesinde farklı bir durum var. Artık oyunlarda, diğer insanlar tarafından kontrol edilen karakterler ile de etkileşime girebiliyoruz. Bu da insanları sosyalleştiriyor. Yalnızlıktan kurtuluyor ve mutlu oluyorlar. Oyunlar, insanların rahatlama alanları oldu." dedi.



Araştırmanın diğer bir sonucu ise daha farklı. Oyunu zevk için oynayanlar çok daha fazla mutlu olurken, oyunu belli bir amaç uğruna ve agresif bir şekilde oynayanlar ise mutsuz oluyor.



Profesör Przybylski, "Daha fazla insan ve daha fazla oyun üzerinden araştırmalarımız devam ediyor. Bence, artık psikologlar da oyunlar üzerine araştırmalarını sıklaştırmalı. İnsanlar artık arkadaşlıklarını ve ilişkilerini farklı platformlar üzerinden kurmaya başladı. Bence önümüzdeki yıllarda oyun oynayan ve oynamayan arasındaki farklar üzerine çok daha fazla bilimsel çalışma göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.