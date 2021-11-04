Owen: "Liverpool, Anfield'da neredeyse rakipsiz"

Liverpool'un eski forveti Michael Owen İngiliz ekibini Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Owen: 'Liverpool, Anfield'da neredeyse rakipsiz'
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04 Kasım 2021 16:21
Liverpool'un eski yıldız forveti Michael Owen, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gördüğünü belirtti.

İngiliz devini yenmenin kolay olmayacağını belirten Owen, "Liverpool, bence Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi. Şuan Onlara sıkıntı yaratabilecek takımlar sadece Machester City ve Chelsea." şeklinde konuştu.

İngiliz ekibinin Anfield'da rakiplerine şans tanımadığını belirten eski yıldız, "Anfield faktörünü aklımdan çıkaramıyorum. Oraya rövanş maçına giderseniz iyi şanslar! Liverpool, Anfield'da neredeyse rakipsiz" dedi.


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