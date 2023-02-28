Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 20:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 20:56

Övgün Ahmet Ercan'ın deprem tahminleri! İstanbul depremi ne zaman?

Övgün Ahmet Ercan'ın deprem tahminleri ve İstanbul depremi hakkındaki uyarıları tekrar gündeme geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'daki olası deprem için uyarılarda bulundu. Ercan, olası Marmara depreminin 2045'e kadar zamanı olabileceğini dile getirdi. İşte Övgün Ahmet Ercan'ın deprem tahminleri!

Övgün Ahmet Ercan'ın deprem tahminleri! İstanbul depremi ne zaman?
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 11 ilde ağır yıkım yarattı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından, "44 bin kişi öldükten sonra hangi kötü yapıyı kim yapmış diye araştırıyorlar. Peki! 85 milyon yok yoksul, şu anda yaşarken, evlerinin çürük mü yapıldığını şimdiden inceleyerek onların yaşamlarını kurtarmaya neden çalışmıyorsunuz?" dedi.

Övgün Ahmet Ercan'ın İstanbul deprem tahminleri!

20 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ece Üner'in sunduğu tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesini etkilemesi beklenen olası Marmara depremine yönelik uyarılarda bulundu.
Ercan, "Adıyaman'ın Arap Kalkanı'ndan çekinmeye başladım. Oradan Çüngüş'e, Gerger'e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır'ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir" dedi.
Ahmet Ercan Marmara depremi için "Marmara'da deprem için çok çok erken. Marmara şu anda çok yorgun bir boksör gibi. Çok dinlenip gücünü yeniden toplaması için gereken zaman en azından 2045'e kadar. Gücünü toplama olayı 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikme olasılığı var." dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de olası depremlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Tüm Türk halkı deprem olacak diye ürperti içinde gözüne uyku girmiyor. Bana soru yağıyor. Size kim dedi yaşadığınız yerde deprem olacak diye? Marmara'da olacak deprem İstanbul'a 25 km, Tekirdağ'a 40, Yalova'ya 35, Karamürsel'e 70, Gölcük'e 80, Mudanya'ya 65, Bandırma'ya 100 km uzakta. Peki! Gölcük depremi buralara etkilediğine göre, K.Çekmece ile Marmara Ereğlisi önünde olacak depremler buralara etkilemeyecek mi?

Biz jeofizik müh, nerelerde hangi büyüklükte deprem olacağını kestiririz, ancak tam zamanını bilemeyiz? Jeofizikçiler dışında açıklama yapmak töreye aykırıdır. Size şurada, burada şu büyüklükte deprem bekliyorum diyenlere, elinizdeki veri tabanı, kanıt ne diye sordunuz mu?

160 bin km2'lik 11 ili kapsayan deprem bölgesinde M7 ya da üzerinde deprem beklemiyorum. Olan oldu. Bundan daha kötüsü yok. Artçı depremlerin olması olağan. Barınaklarınızda kalın. Kimileri, kimi basın korku pazarlıyor. Sizi korkutan böyle asılsız haberler ile kimseleri dinlemeyin.

Türkiye'de kırık geçmeyen çok az yer var. Her kırık deprem üretmez. Ancak diri kırıklar, kırık boylarına uygun olarak deprem üretebilirler. Ancak, deprem üretmesi için yükünü almış olması gerekir. Bunu kim biliyor ki? Sizin sırtınıza çimento torbası koymasalar, çöker misiniz?

44 bin kişi öldükten sonra hangi kötü yapıyı kim yapmış diye araştırıyorlar. Peki! 85 milyon yok yoksul, şu anda yaşarken, evlerinin çürük mü yapıldığını şimdiden inceleyerek onların yaşamlarını kurtarmaya neden çalışmıyorsunuz? Bu bir kıyım değil mi? Görevinizi yapın. Yeter artık!


Sulak, verimli tarım alanlarını yapılaşmaya açan siz değil misiniz? Orada ölen dar gelirli yurtseverlerimizin ölümünden siz hiç sorumlu değilsiniz de, yalnızca yükleniciler mi? Balık baştan kokuyor...

İmar barışıyla yalnızca Kahramanmaraşta 125 bin kaçak yapıyı, aldığınız para karşılığı ak'layan siz değil misiniz? Onun bedelini yurttaşlarımız canlarıyla ödemediler mi?"
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