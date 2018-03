Overwatch'ın Yeni Haritası: Blizzard World

Azeroth'a ilk adımınızı attığınız mekanlar Lord of Terror'ün ta kendisini yendiğiniz topraklar İlk zergling rush'ınızı yaptığınız yerler Bazen destansı anılar sadece destansı mekanlarda olur. Karşınızda Blizzard World !





Geçtiğimiz günlerde Blizzard, Overwatch'a gelecek olan yeni karma haritayı duyurdu. Böyle bir şeyi her ne kadar Heroes Of The Storm için bekliyor olsak da dünya çapındaki firmanın tercihi Overwatch oldu.













Warcraft'ta Alliance'ın başkenti Stormwind'den Diablo III'te Diablo'yu öldürdüğümüz Realm of Terror'e, oradan Starcraft II'deki baselerimize kadar birçok haritayı karıştırıp tek bir haritaya koydular.















Maceralarınız Topluluklarınız Anılarınız Tekrardan Blizzard World ile gözlerinizin önüne gelecek. Stormwind'in girişindeki Valley of Heroes'dan Hearthstone'un tavernasına (ki sanırım Warcraft taverna da aynı yer oluyor) kadar birçok mekana Blizzard bizi tekrardan götürecek.













Pylonların havada uçuştuğunu görüp belki de Winston veya Pharah gibi yükselebilen kahramanlarımızla tepelerine çıkmaya çalışanlarımız olacak. Yayınlanan videoda bir de Heroes Of The Storm'a da yer verilebilmesi için HeroesARCADE yazan bir oyun masası konmuş.





Kısacası gelin ve Blizzard World'ü ziyaret edip yeni maceralarınıza doğru yol alın.