Overwatch'a yine ücretsiz haftasonu!

Overwatch'ın yeni kahramanının çıkışıyla Blizzard'ın bizlere bir diğer sürprizi de ücretsiz haftasonu olacak. Hala Overwatch'ı tecrübe etmediniz mi, işte size tam zamanı. Overwatch League'in upuzun bir normal sezonun ardından finallere gelmesi ve Wrecking Ball'ın oyuna eklenmiş olması şerefiyle oyun 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak.



Quick Play, Arcade, custom games ücretsiz oyuncular tarafından oynanabiliyor olacak. Competitive Play ise hiçbir zaman ücretsiz oyunculara açık olmayacak.



Hangi platformdan oynamak istediğinizin bir önemi olmayacak. PS Network, Xbox Live ve Blizzard App üzeriden Overwatch'ı 28 Haziran'da indirip bütün haftasonu oynayarak oyunu tecrübe edip sonra alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



