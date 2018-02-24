Overwatch'a Türk kahraman mı geliyor?







16 Kasım 2017'den beri yani yaklaşık 3,5 aydır Overwatch'ta yeni bir kahraman görmedik. Geçtiğimiz günlerde ise Jeff Kaplan, Hero 27 kodlu kahramanın yakın zamanda çıkacağını söyledi. Bunun üzerine reddit ve Blizzard'ın resmi forumunda insanlar Hero 27 ile ilgili daha fazla bilgi istediklerine dair başlıklar açmaya başladı. Bu başlıkların birine Jeff Kaplan şu şekilde cevap verdi:"Tamam. Geliyor. Hazır olun…"Bunun üzerine ise Overwatch resmi Twitter hesabından Operasyon ZX24AL'nin aksiyon sonrası raporunu yayınladı." Benim, Kaptan Ana Amari, komutam altındaki saldırı ekibi İstanbul'a geri kalan omnic direnişçilerle başa çıkmaları için konuşlandırdı. Teğmen Reinhardt Wilhelm, Şef Mühendis Torbjörn Lindholm ve'nu içeren ekip buraya konuşlandırılmıştır. Bazı rutinlerden sonra takım pusuya düşürülmüş olup yerleşik omnicler tarafından ağır ateş altına alınmışlardır. Takım tüm düşman güçlerinin üstesinden hiçbir kayıp vermeden gelmiştir fakat Torbjörn Lindholm ciddi şekilde, Lt.Wilhelm ise hafif şekilde yaralanmıştır. Eğer Lt.Wilhelm zamanında yetişmemiş olsaydı belki de Lindholm burada öldürülebilirdi. Lt.Wilhelm'in göze çarpan cesaretinden dolayı ödüllendirilmesini öneriyorum."Bu fotoğrafta Torbjörn'ün iki kolunun da sağlam olmasını öne sürerek bu fotoğrafın Operasyon ZX24AL "White Dome"dan önce çekildiği söyleniyor. En soldaki karakterin ise Emre Sarıoğlu olduğu düşünülüyor.