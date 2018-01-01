Overwatch Takım Kostümleri Geliyor

Overwatch Lig'inin takımlarına özel hazırlanan kostümler satışa çıkıyor.

2018'in başlarında Overwatch takımlarının oyuniçi kostümleri geliyor. Blizzcon 2017'de takımlar bazı kahramanların üniformalarını kendi formaları şeklinde tasarlamıştı.

Oyuncular oyuniçi Overwatch Ligi kozmetiklerini League Token System dediğimiz yeni bir sistemle elde edecekler. Formaların çıktığı ay giriş yapan tüm oyuncular ilk kostümlerini alacak kadar paraya sahip olacaklar. League Tokenlar buradan sonra ise gerçek parayla satın alınacak ve gelirin bir kısmı doğrudan doğruya ilgili Overwatch takımına yönlendirilecek. 26 kahramanın hepsine her takımın kostümü gelecek ve bu da toplam 312 yeni kostüm oyuna eklenecek demek oluyor. Overwatch League kozmetikleri Loot Boxlardan çıkmayacak.

Resmi sezon 10 Ocak'ta başlayacak, playoff ve finallerin ise Temmuz gibi olması planlanıyor.

İşte tüm Overwatch Ligi takımlarının formaları:

Dallas Fuel


Florida Mayhem


Houston Outlaws


London Spitfire


Los Angeles Valiant


New York Excelsior


Philadelphia Fusion


San Francisco Shock


Seoul Dynasty


Shanghai Dragons


Boston Uprising


Los Angeles Gladiators




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