Overwatch ses aktörleri birbirlerinin repliğini söylerse nasıl olur?

Polygon'un Youtube kanalında Anjali Bhimani (Symmetra), Jen Cohn (Pharah), Carolina Ravassa (Sombra) ve Lucie Pohl (Mercy) ile çekilen eğlenceli bir içeriğe rastgeldik ve bunu sizlerle de paylaşmak istedik.





Polygon'un New York Comic Con'da ses aktörlerinden istedikleri her şeyle ses aktörleri ayrıca uğraşmış. Bastion'un anlamsız booplarından Torbjörn'ün mantıksız repliklerine kadar her şey aşağıdaki videoda.









Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk