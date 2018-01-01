Overwatch, Nasıl Profesyonel Olacağınızı Açıkladı

2018 yılında devreye sokulacak olan Overwatch Path to Pro isimli sistem ile birlikte, dereceli oyunlarda yüksek yerlere (Alt sınır henüz belli değil) ulaşan oyuncular Open Division mücadelelerine katılmaya hak kazanacak. Open Division içerisindeki diğer oyuncular ile birlikte kurulacak bir takım, kendilerine yakın seviyedeki diğer takımlar ile mücadele edecek. Burada asıl amaç, bir grup iyi oyuncunun profesyonel sahalara giden yolda kendisi gibi olan diğer oyuncular ile karşılaşma fırsatı yakalaması. Bu sayede, daha yolun başında olan bir takım, güçlü ve acımasız rakipler tarafından yenilgiye uğrayıp, Overwatch League hedefine veda etmeyecek. Open Division içerisinde başarı gösteren takımlar, Contender Trials mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.







Overwatch Contenders, o eski contenders değil artık, yeni sezondaki yeni Contenderslar tamamiyle yenilenmiş ve daha da gelişmiş bir şekilde geliyor. Yeni sistemin kalbi olarak belirlenmiş olan Contenderslar, hem profesyonel hem de amatör takımların birbirileri ile mücadele edebileceği yeni bir rekabetçi alan oluşturuyor. Bundan önce sadece Kuzey Amerika ve Avrupa'da gördüğümüz Contenders, artık 7 bölgede gerçekleşecek. Eskiden Blizzard'ın ekosistemine dahil olmayan Overwatch APEX (Kore), Overwatch Premier Series (Çin) ve Contenders Pacific gibi turnuvalar, Contenders Korea, Contenders China ve Contenders Pacific isimleriyle yeni sisteme dahil oluyor. Mevcut olan beş turnuvanın yanı sıra iki yeni bölge olan Avustralya ve Güney Amerika'da, Overwatch Contenders'a dahil oluyor.



Contenders turnuvaları amatör takımların mücadelelerine ev sahipliği yapacak ve hem takımların hem de oyuncuların yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanıyacak. Open Division sayesinde büyük sponsorların dikkatini çekememiş oyuncular da turnuvaya katılabilecek. Open Division dahilinde, kendi bölgesinde ilk 4 sıraya yerleşmeyi başaran takımlar, Şubat ayında başlayacak olan Contenders Trials'a katılarak diğer bölgelerden takımlara karşı mücadele edecek. Kazanan takım ise Overwatch Contenders'a katılma şansı elde edecek.



Bizlerin önerisi takımlarınızı kurun, taktiklerinizi oluşturun. Çünkü profesyonel sahne artık o kadar da uzakta değil.



