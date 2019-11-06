Overwatch League: 1 Mayıs'a kadar olan bütün etkinlikler iptal!

Koronavirüs salgını bütün sektörleri kabus gibi etkisi altına almaya devam ediyor. NBA'in askıya alınmasının ardından Overwatch ligine de mayısın başına kadar ara verileceği duyuruldu. Activision Blizzard, haberi internet sitesinden paylaştığı bir blog yazısıyla oyunculara sundu.



Overwatch League Etkinliklerinin İptal Açıklaması

"Çalışanların, hayranların, oyuncuların ve takımların sağlığı ve güvenliği Activision Blizzard Espor için her şeyin üzerindedir.



COVID-19'u (koronavirüs), şehir seviyesindeki önerileri ve direktifleri, Hastalık Engelleme ve Kontrol Merkezi tarafından koyulan tüm prensipleri yakından incelemeye devam ediyoruz.



Dikkatli incelemelerimiz ve takımlarla iletişimimizin ardından mart ve nisan ayında yapılacak olan tüm Overwatch League etkinliklerini iptal ediyoruz.



Belirli etkinlikler hakkında spesifik bilgi almak isterseniz lütfen ilgili takımın internet sitesini ziyaret edin, sosyal medya hesaplarını takip edin.



An itibarıyla takımlarımızla bütün maçların güvenli ve mantıklı bir şekilde ne zaman oynanabileceği konusunda önceden planladığımız çizelgeye mümkün oldukça sadık kalarak beraber çalışıyoruz. Bu yolda espor adına çeşitli seçenekleri inceliyoruz ki Çin'deki değişimden etkilenenler dahil bütün takımlar en iyi yaptıkları şeyi yapmaya en kısa sürede başlayabilsin.



Diğer Overwatch League etkinliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Gerektikçe sizi haberdar etmeye devam edeceğiz."



Kaynak: PlayerBros



