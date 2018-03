Overwatch 'ın Fiyatı Yarı Yarıya Düştü

Yeni yıldaki indirim çılgınlığına Blizzard, her sene olduğu gibi bu sene de katıldı. Yapımcı şirket yeni yılı bahane ederek normalde ücreti 10 Euro ve üzeri olan oyunların hepsinde yüzde elliye varan indirime gitti.



Bu indirimden en büyük etkilenen oyun ise Overwatch oldu. Overwatch yeni yıla kadar yüzde elli indirim ile 20 Euro'ya satılacak. Şu anki kur ile normal değeri 181 Lira olan oyuna önümüzdeki bir hafta boyunca sadece 90 liraya sahip olabilirsiniz.



Oyunun yanı sıra içerisinde bir çok ek özellik barındıran Overwatch Game of The Year Edition paketi de oyunun kendisi gibi yüzde elli indirimden nasibini aldı. Normal Fiyatı 271 lira olan oyun bu indirim furyasında sadece 135 liraya satılacak.



Peki Overwatch Game of the Year Edition paketi içinde neler var?



- Overwatch Oyunu

- Bu pakete özel elde edilen Soldier 76, Pharah, Tracer, Bastion ve Reaper skinleri.

- 10 adet loot box

- Heroes of the Storm'da Tracer kahramanını ücretsiz kullanabileceksiniz.

- World of Warcraft kullanabileceğiniz Winston peti.

- Diablo 3'te karekterinize kuşanabileceğiniz Mercy kanatları.

- Hearthstone'da kullanabileceğiniz kart arkalığı

- Starcraft'ta kullnabileceğiniz Overwatch karakterleri temalı profil resimleri