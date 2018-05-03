Overwatch hileceilere savaş açtı. 5 yıl hapis söz konusu



Blizzard, geçtiğimiz birkaç hafta içinde hile yapanlara ve bu amaçla kötü yazılım geliştirenlere karşı örnek teşkil etmesi gereken bir hamleye imza attı.



Son olarak, bölge polisinin bir yıl süren soruşturması sonucunda Güney Kore'de bir grup bilgisayar korsanının Overwatch oyunu için hile geliştirdiği tespit edildi. Yerel basına göre, Blizzard ile birlikte çalışan Seul Ulusal Polis Teşkilatı Siber Güvenlik Departmanı, bir fırıncıyı paravan olarak kullanan korsanların ekipmanları da ele geçirildi.





Suçlulardan herhangi biri şartlı tahliye şartlarını ihlal etmesi halinde hapis cezasına çarptırılacak. Ayriyeten kişi başı 9,286.43 dolar para cezasına çarptırıldılar. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler de Güney Kore'de devam etmekte. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren, verilebilecek en yüksek para cezası yaklaşık 50.000 dolar veya beş yıl hapis cezası olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl, Blizzard hile yazılımı olan Watchover Tyrant için de bir Alman geliştiricisine dava açmıştı.