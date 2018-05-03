Overwatch Competitive Sezon 10 başladı!



Overwatch'ın rekabetçi sezonlarının onuncusu başladı. Yeni sezonda artık Brigitte bizlerle. Fakat bunlardan önemli olan şey ise SR'ımız. Gelin sizlere rekabetçi maçlarda ilaç tadında birkaç bilgi verelim.



Pozitif Kalın



"Ya sen ne diyorsun, bize burada işe yarar taktikler vermen lazım!" diyenlerinizi duyar gibiyim. Fakat oyunlarda pozitif kalmanın işe yarar yanlarını küçümsememek lazım. Birkaç maç kayıp mı ettiniz, bekleyin. Başka bir maça girmeyin, sakinleşin. İnanın tilt olduğunuzda bir sonraki maçınızı da büyük olasılıkla kaybedeceksiniz.



İletişim Kurun



Özellikle düşük kümelerde çokça karşılaşılan sorunlardan birisi bu. İletişimsizlik sizlerin ve takımınızın oyununu tamamen negatif etkiler. Bazı durumlarda takım arkadaşlarınızı yaklaşan tehlikelere karşı uyarmalı, bazı durumlarda takımın önceliğini yönlendirmeli, bazı durumlarda ise sakince dinlemeyi öğrenmelisiniz.



SR'ınızın düşmesini dert etmeyin



Hadi rekabetçi girelim, tüm maçları kazanalım. Gerçek şu ki öyle bir dünya yok. Maç kaybedeceksiniz. İlla ki kaybedeceksiniz. Buna alışın. Sonrasında üst üste alacağınız galibiyetlerle daha yükseklere çıkacağınıza inanın. İlk başlıkta söylediğim gibi birkaç maç üst üste kaybedersiniz bir ara verip sakinleşin, sonra devam edin.



Takımınıza liderlik edin, gerektiğinde ise dinleyin



Aslında iletişim kurmakla aynı kurallar geçerli. Takımda herkes suskun, konuşmuyorsa sorumluluğu alın artık. En ufak bir iletişim bile bütünüyle kopuk bir iletişimden iyidir. Takımınıza ne zaman saldırıp ne zaman bekleyeceğinize dair önerilerde bulunun. Gerektiğinde ise takım arkadaşlarınızı dinleyip hatalarınızı da anlamaya çalışın.



Geniş bir kahraman havuzunuz olsun



Main bir karakteriniz olması tamam, güzel bir şey. Fakat bazı zamanlar olacak ki bazıları sizin maininizi sizden önce alacak. Tabi ki bu durumda nazikçe değiştirmesini isteyebilirsiniz. Reddederse başka bir kahraman oynamanız gerekecek. Her rolde oynamayı bildiğiniz en az 1 kahraman bulundurun. Özellikle sezon aralarında tüm kahramanlara tekrar bir şans tanıyın. Ve bu konudaki en önemli yer: Gerektiğinde DPS almayın da Support veya Tank da alın. Türk oyuncuları arasında yaygın olan DPS main bu tarz sıkıntılara yol açıyor fakat bunun üstesinden gelebilirsiniz.



İyi oyunlar.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



