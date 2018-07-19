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Overmars transfer haberlerine patladı

Ajax futbol direkörü Marc Overmars, hakkında transfer söylentisi bulunan 3 genç yetenek için açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Overmars transfer haberlerine patladı
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19 Temmuz 2018 14:41
Ajax futbol direkörü Marc Overmars, Frenkie de Jong, Donny van de Beek ve Matthijs de Ligt için çıkan transfer haberlerine ateş püskürdü. 

Ünlü futbol adamı yaptığı açıklamada ne teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceklerini dile getirdi ve, "Frenkie de Jong, Donny van de Beek ve Matthijs de Ligt satılık değildir. Ne teklif yaparsanız yapın! Bırakın çocuklar burada 40 maça çıksınlar" dedi. 

Transfer dedikodularında yer alan iddialara göre Frenkie de Jong'a Barcelona, Donny van de Beek' Roma, Matthijs de Ligt'e ise Juventus ve Arsenal talip oldu. 


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