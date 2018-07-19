Overmars transfer haberlerine patladı

Ajax futbol direkörü Marc Overmars, Frenkie de Jong, Donny van de Beek ve Matthijs de Ligt için çıkan transfer haberlerine ateş püskürdü.Ünlü futbol adamı yaptığı açıklamada ne teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceklerini dile getirdi ve,dedi.Transfer dedikodularında yer alan iddialara göre Frenkie de Jong'a Barcelona, Donny van de Beek' Roma, Matthijs de Ligt'e ise Juventus ve Arsenal talip oldu.