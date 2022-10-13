OutdoorFest İstanbul başlıyor

Türkiye'nin ilk outdoor yaşam ve aktivite festivali OutdoorFest İstanbul, bu hafta sonu Festival Park Kadıköy'de gerçekleşecek. Festivalde katılımcıları farklı kategorilerde atölye çalışmaları, konserler, oyunlar ve söyleşiler bekliyor.



OutdoorFest İstanbul'da Yüksek Sadakat, Feridun Düzağaç, Melis Karaduman & Akustik Trio, Fötr Alper & Friends, Dört X Dört konserinin yanı sıra yer alacak atölyelerden bazıları ise şöyle; Usla Akademi ile Sürdürülebilir Kahve Demleme Atölyesi, Avis ile Karavan Kullanımı Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Enduro Motors ile Motosiklet Bakımı ve Doğru Ekipman Atölyesi, Rebull ile Koku Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Oryantiring, Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!, Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek, Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Gökbilim Dünyası ve Yıldız Haritası Okuma Atölyesi ve Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi olacak.



Sürdürülebilir Festival: OutdoorFest İstanbul



Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu festivalde; enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, tarım, yaşam tarzı ve sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı alanda konu ve konuşmacılar yer alacak.



OUTDOORFEST İSTANBUL PROGRAMI



15 Ekim Cumartesi / 1.Gün



11.00 Festival alanı kapı açılışı

12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar



13.00-13.30 Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam

13.30-14.00 Gözde Cihan & Burcu Acahan / Avis Caravan ile Outdoor Talks

14.00-14.30 Merve & Murat Güney / Nature Talks / Doğa ve Dayanıklılık

14.30-15.30 Dj Barthez Canlı Performans

15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar



16:00-16:30 Yönetmen Hasan Söylemez – Afrika'ya Farklı Bir Bakış

16.30-17.00 Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!

17.00-17.30 Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek

18.00-19.00 Fört Alper & Friends / Konser



20.00-21.00 Feridun Düzağaç / Konser

21.30 Festival alanı kapanışı



16 Ekim Pazar / 2.Gün



11.00 Festival alanı kapı açılışı

12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar



13.00-13.30 Şükran Evirgen ile Nature Talks / Sürdürülebilir Dünya ve Duvarsız Anaokulları

13.30-14.00 Elvan Özsel ile Nature Talks / Doğada Kadın

14.00-14.30 Melek Şahin ile Nature Talks / Melek Hareketi

15.00-16.00 Melis Karaduman & Akustik Trio

15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar

Şükran Evirgen ile Perma Kültür Atölyesi

16.00-16.30 Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Nature Talks / Sürdürülebilirlik ve Uzay



16.30-17.00 Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi

17.30-18.30 Dört x Dört /2000'lerin Efsane Şarkıları / Konser

19.30-20.30 Yüksek Sadakat / Ana Sahne

22.00 Festival alanı kapanışı





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