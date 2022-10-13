OutdoorFest İstanbul başlıyor

Türkiye'nin ilk outdoor yaşam ve aktivite festivali OutdoorFest İstanbul, bu hafta sonu Festival Park Kadıköy'de gerçekleşecek. Festivalde katılımcıları farklı kategorilerde atölye çalışmaları, konserler, oyunlar ve söyleşiler bekliyor.
OutdoorFest İstanbul'da Yüksek Sadakat, Feridun Düzağaç, Melis Karaduman & Akustik Trio, Fötr Alper & Friends, Dört X Dört konserinin yanı sıra yer alacak atölyelerden bazıları ise şöyle; Usla Akademi ile Sürdürülebilir Kahve Demleme Atölyesi, Avis ile Karavan Kullanımı Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Enduro Motors ile Motosiklet Bakımı ve Doğru Ekipman Atölyesi, Rebull ile Koku Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Oryantiring, Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!, Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek, Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Gökbilim Dünyası ve Yıldız Haritası Okuma Atölyesi ve Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi olacak.
Sürdürülebilir Festival: OutdoorFest İstanbul
Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu festivalde; enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, tarım, yaşam tarzı ve sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı alanda konu ve konuşmacılar yer alacak.
OUTDOORFEST İSTANBUL PROGRAMI
15 Ekim Cumartesi / 1.Gün
11.00 Festival alanı kapı açılışı
12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar
13.00-13.30 Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam
13.30-14.00 Gözde Cihan & Burcu Acahan / Avis Caravan ile Outdoor Talks
14.00-14.30 Merve & Murat Güney / Nature Talks / Doğa ve Dayanıklılık
14.30-15.30 Dj Barthez Canlı Performans
15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar
16:00-16:30 Yönetmen Hasan Söylemez – Afrika'ya Farklı Bir Bakış
16.30-17.00 Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!
17.00-17.30 Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek
18.00-19.00 Fört Alper & Friends / Konser
20.00-21.00 Feridun Düzağaç / Konser
21.30 Festival alanı kapanışı
16 Ekim Pazar / 2.Gün
11.00 Festival alanı kapı açılışı
12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar
13.00-13.30 Şükran Evirgen ile Nature Talks / Sürdürülebilir Dünya ve Duvarsız Anaokulları
13.30-14.00 Elvan Özsel ile Nature Talks / Doğada Kadın
14.00-14.30 Melek Şahin ile Nature Talks / Melek Hareketi
15.00-16.00 Melis Karaduman & Akustik Trio
15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar
Şükran Evirgen ile Perma Kültür Atölyesi
16.00-16.30 Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Nature Talks / Sürdürülebilirlik ve Uzay
16.30-17.00 Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi
17.30-18.30 Dört x Dört /2000'lerin Efsane Şarkıları / Konser
19.30-20.30 Yüksek Sadakat / Ana Sahne
22.00 Festival alanı kapanışı
OutdoorFest İstanbul'da Yüksek Sadakat, Feridun Düzağaç, Melis Karaduman & Akustik Trio, Fötr Alper & Friends, Dört X Dört konserinin yanı sıra yer alacak atölyelerden bazıları ise şöyle; Usla Akademi ile Sürdürülebilir Kahve Demleme Atölyesi, Avis ile Karavan Kullanımı Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Enduro Motors ile Motosiklet Bakımı ve Doğru Ekipman Atölyesi, Rebull ile Koku Atölyesi, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Oryantiring, Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam, İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile Alpinizm ve Doğru Ekipman Hazırlanışı Atölyesi, Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!, Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek, Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Gökbilim Dünyası ve Yıldız Haritası Okuma Atölyesi ve Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi olacak.
Sürdürülebilir Festival: OutdoorFest İstanbul
Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu festivalde; enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, tarım, yaşam tarzı ve sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı alanda konu ve konuşmacılar yer alacak.
OUTDOORFEST İSTANBUL PROGRAMI
15 Ekim Cumartesi / 1.Gün
11.00 Festival alanı kapı açılışı
12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar
13.00-13.30 Taylan Erler ile Nature Talks / Karavan ile Sürdürülebilir Yaşam
13.30-14.00 Gözde Cihan & Burcu Acahan / Avis Caravan ile Outdoor Talks
14.00-14.30 Merve & Murat Güney / Nature Talks / Doğa ve Dayanıklılık
14.30-15.30 Dj Barthez Canlı Performans
15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar
16:00-16:30 Yönetmen Hasan Söylemez – Afrika'ya Farklı Bir Bakış
16.30-17.00 Asil Özbay ile Nature Talks / An'ın İçinde Rutinin Dışında!
17.00-17.30 Bilge Öztürk ile Nature Talks / Kiteboard ile Doğayla Bütünleşmek
18.00-19.00 Fört Alper & Friends / Konser
20.00-21.00 Feridun Düzağaç / Konser
21.30 Festival alanı kapanışı
16 Ekim Pazar / 2.Gün
11.00 Festival alanı kapı açılışı
12.00-13.00 Atölyeler / Deneyimler /Oyunlar
13.00-13.30 Şükran Evirgen ile Nature Talks / Sürdürülebilir Dünya ve Duvarsız Anaokulları
13.30-14.00 Elvan Özsel ile Nature Talks / Doğada Kadın
14.00-14.30 Melek Şahin ile Nature Talks / Melek Hareketi
15.00-16.00 Melis Karaduman & Akustik Trio
15.00-16.00 Atölyeler / Deneyimler / Oyunlar
Şükran Evirgen ile Perma Kültür Atölyesi
16.00-16.30 Astronom Fuat Korhan Yelkenci ile Nature Talks / Sürdürülebilirlik ve Uzay
16.30-17.00 Yosi Mizrahi ile Nature Talks / Enduro Deneyimi
17.30-18.30 Dört x Dört /2000'lerin Efsane Şarkıları / Konser
19.30-20.30 Yüksek Sadakat / Ana Sahne
22.00 Festival alanı kapanışı
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