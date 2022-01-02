Ousmane Dembele'yi Bayern Münih'e önerdiler!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan Ousmane Dembele'nin, Bundesliga devi Bayern Münih'e önerildiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ousmane Dembele'yi Bayern Münih'e önerdiler!
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02 Ocak 2022 15:53
Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ousmane Dembele'nin, Bayern Münih'e önerildiği öne sürüldü.

Alman basınına göre, Barcelona'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncunun, Bayern Münih'e önerildiği ve yönetimin bu transfer için henüz karar vermediği aktarıldı.

Haberde ayrıca serbest kalacak olan oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi bir aşama kaydettiği ifade edildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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