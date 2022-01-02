Ousmane Dembele'yi Bayern Münih'e önerdiler!

Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ousmane Dembele'nin, Bayern Münih'e önerildiği öne sürüldü.



Alman basınına göre, Barcelona'dan ayrılması beklenen Fransız oyuncunun, Bayern Münih'e önerildiği ve yönetimin bu transfer için henüz karar vermediği aktarıldı.



Haberde ayrıca serbest kalacak olan oyuncuyla İtalyan devi Juventus'un da ciddi bir aşama kaydettiği ifade edildi.



24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 maçta, 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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