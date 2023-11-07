Ousmane Dembele: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi değil"

Paris Saint-Germain'e sezon başında transfer olan Ousmane Dembele flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ousmane Dembele: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi değil'
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07 Kasım 2023 18:37
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Ousmane Dembele takımın hedefleri hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın PSG'nin asıl hedefi olmadığını söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ODAKLANMIYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi maçları yaklaştıkça PSG'den beklentilerinizin arttığını hissediyor musunuz?" sorusunda Ousmane Dembele, "Dürüst olmak gerekirse, geldiğimden beri maç öncesi dışında bu konuyu pek konuşmuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmıyoruz. Mesele sadece bu turnuvayı kazanmak değil ve takımın ana hedefi de bu değil." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Buraya gelmeden önce burada sadece Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiklerini sanıyordum ama kulüpte bundan daha fazlasına odaklandık."

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 13 resmi maça çıkan Ousmane Dembele bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

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