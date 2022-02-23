Ousmane Dembele, Barcelona'da kalmak istiyor!

Barcelona'da uzun süren pazarlıkların ardından yeni sözleşmeye imza atmayan ve sözleşmesinin bitişiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülen Ousmane Dembele bu kararından vazgeçti.



İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fransız futbolcunun, teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan tutumu ve takımda şans vermesi nedeniyle ayrılık kararını askıya aldığı ifade edildi.



BARCELONA, AYNI ŞARTLARI SUNMAYACAK!



Basının haberinde bu gelişmeyle birlikte Barcelona'nın yine Dembele ile pazarlık masasına oturacağı ancak daha önceki şartları sunmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.



14 MAÇTA BİR GOL ATTI



Bu sezon Barcelona'da 14 maçta süre alan 24 yaşındaki futbolcu bu maçların 7'sine ilk 11'de başlarken, bir kez fileleri havalandırdı.





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