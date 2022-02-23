Ousmane Dembele, Barcelona'da kalmak istiyor!

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve takımda kalmamayı planlayan Ousmane Dembele'nin bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Fransız futbolcunun, teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine oynama fırsatı vermesinden dolayı kulüpte kalmayı düşündüğü ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ousmane Dembele, Barcelona'da kalmak istiyor!
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23 Şubat 2022 16:45
Barcelona'da uzun süren pazarlıkların ardından yeni sözleşmeye imza atmayan ve sözleşmesinin bitişiyle sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülen Ousmane Dembele bu kararından vazgeçti.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Fransız futbolcunun, teknik direktör Xavi Hernandez'in kendisine olan tutumu ve takımda şans vermesi nedeniyle ayrılık kararını askıya aldığı ifade edildi.

BARCELONA, AYNI ŞARTLARI SUNMAYACAK!

Basının haberinde bu gelişmeyle birlikte Barcelona'nın yine Dembele ile pazarlık masasına oturacağı ancak daha önceki şartları sunmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

14 MAÇTA BİR GOL ATTI

Bu sezon Barcelona'da 14 maçta süre alan 24 yaşındaki futbolcu bu maçların 7'sine ilk 11'de başlarken, bir kez fileleri havalandırdı.

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