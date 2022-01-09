Ousmane Coulibaly, maç sırasında kalp krizi geçirdi

Katar Ligi'nde Al Wakrah'ın deplasmanda Al Rayyan'la karşı karşıya geldiği müsabaka sırasında Ousmane Coulibaly kalp krizi geçirdi.
32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde bir anda yere yığıldı. Hakem müsabakayı hemen durdururken, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.
Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
32 yaşındaki Malili defans oyuncusu, kale önünde bir anda yere yığıldı. Hakem müsabakayı hemen durdururken, sağlık görevlileri Coulibaly'ye müdahale etti.
Kalp krizi geçiren Malili oyuncuya çimlerin üzerinde kalp masajı yapıldı. O sırada Coulibaly'nin takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Malili futbolcunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.