Badou Ndiaye gibi ısrar ederse...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Oumar Niasse konusunda, İngiltere'de hareketli günler yaşanıyor.Sarı-Kırmızılılar, 1.5 sezonluğuna kiralamak istedikleri Senegalli forvetle prensipte anlaşma sağlamış durumda. Ancak Premier Lig'den birkaç kulübün, Niasse'ın bonservisi için Everton'a teklif sunduğu ortaya çıktı.Everton yöneticileri de bu durumu Galatasaray'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, bonservis ödemesi yapmayı, UEFA yaptırımları nedeniyle kesinlikle düşünmüyor.İngiliz kulübü ise bu transferden para kazanmayı düşünüyor.Galatasaray Yönetimi şimdi, Niasse ile diğer kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyecek. Yıldız futbolcu da tıpkı Ndiaye gibi Galatasaray'a gitme konusunda direnirse, Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle bitirebilir.