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Oumar Niasse'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı ve 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği Niasse'a, Premier Lig'den birkaç kulübün teklif götürdüğü, Everton'ın da bonservisle satış fikrine daha sıcak baktığı öğrenildi.

Oumar Niasse'den Galatasaray'a kötü haber!
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11 Ekim 2018 10:38
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Oumar Niasse konusunda, İngiltere'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, 1.5 sezonluğuna kiralamak istedikleri Senegalli forvetle prensipte anlaşma sağlamış durumda. Ancak Premier Lig'den birkaç kulübün, Niasse'ın bonservisi için Everton'a teklif sunduğu ortaya çıktı.

Everton yöneticileri de bu durumu Galatasaray'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, bonservis ödemesi yapmayı, UEFA yaptırımları nedeniyle kesinlikle düşünmüyor.

Badou Ndiaye gibi ısrar ederse...

İngiliz kulübü ise bu transferden para kazanmayı düşünüyor.

Galatasaray Yönetimi şimdi, Niasse ile diğer kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyecek. Yıldız futbolcu da tıpkı Ndiaye gibi Galatasaray'a gitme konusunda direnirse, Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle bitirebilir.

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