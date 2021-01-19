Oumar Niasse transferinde gözler Sergen Yalçın'da

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic konusunda yoğun mesai harcamış ancak Hırvat futbolcuda mutlu sona ulaşamamıştı. Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydeden 1,90'lık yıldız, son anda devreye girip kendisine daha iyi şartlar öneren İtalyan devi Milan'la anlaşmıştı. Bu gelişme sonrasında listesini güncelleyen Kara Kartal, sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak üzerinde karar birliği sağlanamayan Oumar Niasse'ı tekrar hedefleri arasına ekledi.



Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcu için yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek.



Beşiktaş'ın bütçesine uyuyor



Teknik ekibin sezon başındaki transfer döneminde önceliklerinin farklı olması sebebiyle geri çevrilen Senegalli futbolcuyla ilgili olarak Sergen Yalçın'ın vereceği kararın ardından çalışmalar başlayacak. Birçok kulüple temasta bulunan ancak henüz bir takıma imza atmayan Niasse'ın, yarım dönem için Beşiktaş'ın elindeki 1 milyon Euro'luk bütçeye uyabileceği öğrenildi.



